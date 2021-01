Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Mora, Luís Simão, indicou que, na semana passada, após a morte de um utente da instituição ocorrida na semana anterior, morreram mais três residentes no Lar Santa Isabel, da Misericórdia de Pavia.

Segundo o autarca, o total de vítimas mortais na instituição subiu para quatro.

Luís Simão precisou que, além das quatro mortes já registadas, estão infetados com o novo coronavírus 19 utentes e 13 funcionárias, mais duas que no balanço anterior feito à Lusa.

Em relação outros dois surtos do vírus da covid-19 detetados em equipamentos semelhantes do concelho, nos lares do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação e da Associação de Cabeção de Solidariedade aos Trabalhadores Idosos (ACSTI), ambos em Cabeção, o presidente do município considerou que estão "controlados".

De acordo com o autarca, o surto que foi detetado há mais tempo, em novembro de 2020, é o do lar do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação, que tem ainda dois utentes infetados numa estrutura de apoio de retaguarda (EAR), em Évora.

Na semana passada, três utentes deste lar que se encontravam na EAR regressaram à instituição, adiantou, lembrando que na sequência deste surto ficaram infetados 22 utentes, dos quais sete morreram, além de dois funcionários.

Já o surto no Lar da ACSTI infetou mais de 90 pessoas da instituição, a maioria utentes (dos quais 20 morreram), mas também funcionárias.

