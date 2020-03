Segundo revelou à Lusa fonte dessa autarquia do distrito de Aveiro, a doente infetada está internada no Hospital Santo António, no Porto, enquanto a sua companheira de quarto e uma funcionária do lar estão a ser avaliadas no Hospital São Sebastião, na Feira, por evidenciarem já alguns sintomas.

Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal da Feira, disse que "toda a gente afeta ao lar está agora confinada a quarentena" no próprio edifício, situado em Mosteirô, que acolhe cerca de 10 idosos e cinco funcionários.

A equipa de profissionais da instituição ficará temporariamente "a residir no lar", para se evitar a disseminação do contágio e se garantir, dentro do possível, o normal funcionamento da casa.

Entretanto, estão a ser reforçadas as medidas de prevenção nos 28 lares de idosos do município, o que, segundo o autarca, envolve uma comunidade de cerca de 2.000 pessoas, entre utentes e profissionais.

Dado que Portugal entrou às 00:00 de hoje na fase de mitigação da pandemia, foi também acionada na Feira a reorganização da rede local de centros de saúde, o que prevê que algumas unidades fiquem afetas apenas a atendimento telefónico e orientação de utentes e outras passem a concentrar equipas médicas reforçadas para efetivo diagnóstico, tratamento e internamento.