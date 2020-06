“No dia 02 [de junho] foram testados quatro utentes positivos no lar. Foram confinados imediatamente e no dia 18 surgiram mais quatro utentes positivos e dois trabalhadores. A partir daí, a nossa posição foi de testar todos os utentes e trabalhadores. No dia 23, testámos 88 pessoas e os resultados confirmaram mais 14 utentes contaminados e dois trabalhadores”, afirmou à Lusa o vereador Eduardo Quinta Nova.

Desses 88 testes, três foram inconclusivos e terão de ser repetidos, enquanto os primeiros quatro casos diagnosticados, no dia 02 de junho, testaram negativo para a presença do coronavírus numa prova recente e aguardam realização do contrateste.

Depois da realização dos dois primeiros testes por parte do lar, no dia 02 e 18 de junho, e o consequente confinamento dos infetados, a câmara testou todos os utentes e funcionários na passada terça-feira, tendo descoberto mais 14 utentes e dois trabalhadores contaminados nos resultados recebidos na sexta-feira.