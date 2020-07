O novo laboratório legal é um projeto conjunto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV / AIDS (ONUSIDA) e do Instituto O’Neill para Direito Nacional e Global de Saúde na Universidade de Georgetown.

A covid-19 obrigou os países a promoveram ações legislativas urgentes para controlar e reduzir a pandemia e, segundo os organismos envolvidos na iniciativa, “leis bem projetadas podem ajudar a construir sistemas de saúde fortes; avaliar e aprovar medicamentos e vacinas seguros e eficazes; e impor ações para criar espaços públicos e locais de trabalho mais saudáveis e seguros”.

“Leis e políticas baseadas em ciência, evidência e direitos humanos podem permitir que as pessoas tenham acesso a serviços de saúde, se protejam da covid-19 e vivam livres de estigma, discriminação e violência”, afirmou Achim Steiner, administrador do PNUD. “

Para o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “as estruturas legais devem estar alinhadas com os compromissos internacionais para responder aos riscos atuais e emergentes da saúde pública. Uma base sólida de leis para a saúde é mais importante agora do que nunca”.

Contudo, leis mal projetadas, implementadas ou aplicadas podem prejudicar populações marginalizadas, fortalecer o estigma e a discriminação e dificultar os esforços para acabar com a pandemia.