Em comunicado, a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) refere que a reunião foi pedida aos presidentes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) com “o intuito de definir estratégias e meios na resposta a uma eventual situação de emergência, quando são conhecidos os primeiros casos em Portugal do novo coronavírus”.

Segundo a LBP, este pedido surge após a reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil, que decorreu na terça-feira à noite na sede da ANEPC, e na qual foi decidido ativar este organismo em permanência para fazer face ao novo coronavírus, que causa a doença Covid-19.

“Fomos ontem [terça-feira] à reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil e os bombeiros estavam à espera que fossem definidas orientações, mas não foi adiantado nada em relação ao papel dos bombeiros, no momento em que seja necessária uma intervenção”, disse à Lusa o presidente da LBP.

Jaime Marta Soares avançou que os bombeiros ainda “não receberam informações específicas”, existindo “uma indefinição” sobre a participação dos bombeiros na resposta a eventuais emergências relacionadas com o novo coronavírus.