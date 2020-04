A decisão da autarquia de Lisboa segue o mesmo caminho que o município do Porto, que cancelou a Festa do São João — um dos mais emblemáticos festejos da cidade.

A autarquia avançou a sua decisão em comunicado. A Festa de São João é — com o Cortejo da Queima das Fitas e a Passagem do Ano — um dos eventos mais emblemáticos da Invicta, atraindo milhares de pessoas para o centro e baixa da cidade.

Na nota, a câmara explica que "toda a programação prevista para esta ocasião, incluindo concertos e outras atividades de animação ficam assim cancelados". As verbas que lhes iam ser destinadas passam agora a estar "alocadas ao esforço do município nas diversas ações de combate ao atual cenário de pandemia".

Do lado de lá do rio, também não haverá festa. Com a pandemia "infelizmente, para durar", a câmara de Vila Nova de Gaia anunciou igualmente o cancelamento das Festas Populares de São João 2020 e do São Pedro da Afurada.

"É certo que o verão poderá trazer alguma atenuante, mas nunca ao ponto de voltarmos de imediato à normalidade. É também certo que todo o tipo de concentrações ou ajuntamentos de pessoas continuará a ser interdito no país. Por isso, e porque importa atempadamente acautelar a vida das pessoas, bem como aspetos organizativos e a informação a todos, determinou-se o cancelamento", esclarece a autarquia, numa nota divulgada também este sábado.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, terá surgido num mercado de animais vivos na China e já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram acima de 57 mil.

Em Portugal, segundo dados de sexta-feira, já morreram 246 pessoas e há 9.886 casos de infeções confirmadas.