De 13 a 23 de agosto, o concelho de Sintra foi o segundo com mais novos casos na AML, tendo sido reportadas 234 novas infeções.

Oeiras, que reportou 101 novos casos de covid-19 no mesmo período, optou por estabelecer as 22:00 como hora de encerramento da generalidade dos estabelecimentos, mas o comércio de bebidas que não se encontre em conjuntos comerciais tem de fechar uma hora mais cedo, às 21:00.

Cascais (com 65 novos casos entre dia 13 e domingo), tal como Sintra, decidiu retomar os horários que existiam antes da pandemia, mas os comerciantes têm de solicitar a sua alteração.

Mafra alargou até às 24:00 o horário de funcionamento de todos os estabelecimentos de comércio, mas especificou que “no período após às 20:00 o consumo de bebidas alcoólicas apenas é admitido no âmbito do serviço de refeições”.

Conforme adiantou na segunda-feira à Lusa o presidente da autarquia, Hélder Silva, o município considerou inicialmente estabelecer as 23:00 como hora de encerramento, mas as autoridades de saúde sugeriram a meia-noite para “alargar fluxos e diminuir concentrações”. No concelho foram registadas 26 novas infeções entre 13 e 23 de agosto.

Em Vila Franca de Xira, desde segunda-feira que o comércio está autorizado a encerrar às 22:00, incluindo os estabelecimentos que se encontrem em conjuntos comerciais. Neste concelho foram registados 126 novos casos de infeção por covid-19 desde o dia 13 e até domingo.

Na margem sul, os nove municípios que pertencem à AML - Almada, Setúbal, Moita, Seixal, Sesimbra, Barreiro, Montijo, Palmela e Alcochete - decidiram alargar a hora de encerramento dos estabelecimentos para as 22:00.

Contudo, a Câmara de Setúbal determinou também que os estabelecimentos “não podem funcionar mais de 12 horas em cada período, pelo que, caso pretendam iniciar o funcionamento antes das 10:00, devem proceder ao respetivo ajuste de horário de funcionamento”.

Palmela e Sesimbra, além de alargarem o horário de encerramento, decidiram antecipar a abertura dos estabelecimentos, que agora podem funcionar entre as 09:00 e as 22:00.

No Seixal, a Câmara Municipal pretendia equiparar os horários de todos os estabelecimentos aos que são praticados pelos restaurantes (que podem receber clientes até à meia-noite, encerrando à 01:00), mas a proposta “não mereceu acolhimento” das autoridades locais de saúde e segurança, que emitiram um parecer, vinculativo, para encerramento às 22:00.

Segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde, entre 13 de agosto e domingo, Setúbal reportou 60 novos casos de covid-19, Almada 54, Barreiro 48, Seixal 33, Moita 24, Sesimbra 10, Montijo 10, Alcochete seis e em Palmela foram registados três casos.