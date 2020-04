A venda racionada das máscaras começou em 24 de janeiro, uma das primeiras medidas do Governo de Macau, justificada pela falta de oferta no mercado mundial.

A cada dez dias, cada pessoa pode adquirir dez máscaras em cerca de meia centena de farmácias convencionadas no território.

Na mesma conferência de imprensa, as autoridades informaram que vai ser acionado hoje um ‘corredor’ excecional para permitir o regresso de residentes que ficaram retidos em Hong Kong, onde estiveram a receber tratamento médico.

No total, Macau recebeu 19 pedidos de ajuda, com as autoridades a assegurarem para já o regresso de seis residentes, num momento em que o reforço das restrições fronteiriças levou à suspensão de todos os transportes públicos entre as duas regiões administrativas especiais chinesas.

Macau registou 45 infetados desde o início do surto do novo coronavírus.