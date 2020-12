“Hoje há 15 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 978 casos confirmados de covid-19 no território regional”, pode ler-se no boletim epidemiológico revelado pela autoridade regional de saúde.

Na nota, a DRS complementa que, destes novos casos, “sete são importados do Reino Unido e oito de transmissão local, na maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados”.

A mesma autoridade realça que hoje se registou a terceira morte associada à covid-19, que ocorreu no hospital do Funchal, sendo as vítimas até ao momento duas mulheres com 80 e 97 anos e um homem com 94 anos.

Ainda sobre os casos ativos identificados, complementa que um é um adulto, “profissional na área da educação”, com atividade num estabelecimento de ensino, no concelho do Funchal, tendo sido ativado o plano de contingência da escola.

Também existe um outro caso de um funcionário da área social, “afeto a uma Instituição de Solidariedade Social (IPSS)” no mesmo concelho, tendo sido também posto em curso o correspondente plano de contingência e decorre a investigação epidemiológica.

A DRS salienta que hoje estão notificados “260 casos ativos, dos quais 53 são importados e 207 são de transmissão local, dos quais 233 são residentes no arquipélago e 27 são visitantes.

Em relação a estes casos, assegura que “14 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira, 233 estão em alojamento próprio e 13 pessoas encontram-se internadas”, complementando que nove doentes estão na Unidade Polivalente e quatro na de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19 montada no hospital do Funchal.

Também indica existirem outras “143 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo Serviço Regional de Saúde da Madeira”, estando igualmente em curso as investigações epidemiológicas.

A autoridade regional realça que existem “mais 22 casos recuperados a reportar” na Madeira, totalizando 715 doentes curados do covid-19 no arquipélago.

“Até hoje [10 de dezembro], foram contabilizadas na Madeira 2.438 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram”, indica.

A DRS aponta ainda que a linha SRS 24 (800 24 24 24) recebeu nas últimas 24 horas mais 237 chamadas, somando 20.099 contactos até o momento.

No que diz respeito a situações de vigilância ativa de contactos de casos positivos, enfatiza que estão abrangidas 1.843 pessoas nos vários concelhos do arquipélago [ilhas da Madeira e Porto Santo].

Em matéria de vigilância de viajantes, estão a ser acompanhadas 7.893 pessoas com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Sobre a realização de testes para despiste de covid-19 efetuados na Madeira, informa que, “no contexto da operação de rastreio nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 115.546 colheitas até às 18:30 de hoje”.

Por seu turno, no laboratório do Serviço Regional de Saúde as amostras processadas ascendem hoje a 189.183.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.570.398 mortos resultantes de mais de 68,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.278 pessoas dos 335.207 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.