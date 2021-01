Entre os novos casos positivos, sete são importados – cinco provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo, um da Região Norte a e um da Região Centro de Portugal – e 81 de transmissão local, dos quais quatro são profissionais do setor da educação identificados no rastreio em curso nos estabelecimentos de educação e ensino do concelho do Funchal.

A Região Autónoma da Madeira passa a contabilizar 2.766 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, já com 1.512 recuperações sinalizadas.

“São 1.234 os casos ativos, dos quais 148 são casos importados e 1.086 são casos de transmissão local”, especifica a Direção Regional de Saúde, apontado também o registo de mais duas mortes – duas mulheres com 89 e 69 anos de idade, com comorbilidades associadas, que estavam internadas Hospital Central do Funchal Dr. Nélio Mendonça.

A região contabiliza até à data um total de 20 óbitos associados ao novo coronavírus.

Em relação ao isolamento dos casos ativos, 46 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 1.130 em alojamento próprio e 58 estão hospitalizadas, seis delas nos cuidados intensivos.

“No total, há 230 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos”, indica a Direção Regional de Saúde, referindo também que 2.296 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades e 7.541 viajantes estão monitorizados através da aplicação 'MadeiraSafe’.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos do arquipélago, em vigor desde 1 de julho, há a reportar um total cumulativo de 147.683 colheitas para teste ao novo coronavírus.