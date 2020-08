“Hoje, há seis novos casos positivos a reportar, pelo que a região contabiliza agora um total cumulativo de 148 casos confirmados de covid-19”, lê-se no relatório divulgado pelo Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASAÚDE).

Sobre os novos casos confirmados, o IASAÚDE acrescenta que duas são situações importadas, uma com origem na África do Sul e outra na Região de Lisboa e Vale to Tejo, havendo ainda quatro situações de transmissão local, três dos quais identificados no Porto Santo e outro no concelho do Funchal, ilha da Madeira.

O IASAÚDE realça que “os casos diagnosticados no Porto Santo têm associação a um caso confirmado na terça-feira na Região de Lisboa e Vale do Tejo, de um viajante que esteve na Região Autónoma da Madeira desde o período de incubação da doença”.

A autoridade regional de saúde adianta que “a investigação epidemiológica desta cadeia de transmissão já permitiu identificar 17 contactos no concelho do Porto Santo”, tendo surgido três casos positivos confirmados, oito em que os resultados deram negativos e outros seis ainda aguardam os resultados das análises efetuadas.