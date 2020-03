Miguel Albuquerque esteve reunido, esta tarde, na Quinta Vigia, sede da Presidência do Governo Regional, no Funchal, com os representantes das Forças Armadas e das forças de segurança no arquipélago, nomeadamente Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

A reunião aconteceu na sequência da confirmação do primeiro caso positivo de Covid-19 na região, anunciado esta manhã por Miguel Albuquerque, bem como de novas medidas restritivas no âmbito do plano de contenção do novo coronavírus.

Entre as novas medidas consta o fim de todas as atividades de animação e recreação turísticas na região autónoma e o reforço da restrição de entrada de cidadãos em centros comerciais, mercados e demais espaços públicos, no sentido de evitar a concentração de pessoas e o contacto físico entre elas.