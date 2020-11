“Hoje há 12 novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 726 casos confirmados de covid-19″, refere aquele organismo em comunicado, esclarecendo que se tratam de nove casos de transmissão local e três importados – dois provenientes da região Norte de Portugal e um da Alemanha.

A Direção Regional de Saúde esclarece que um dos casos importados é um profissional de saúde e um dos casos de transmissão local também.

Entre os casos de transmissão local conta-se ainda um profissional não docente de um estabelecimento de ensino no Funchal e uma criança que frequenta outro estabelecimento de ensino no mesmo concelho, sendo que os planos de contingência foram ativados.

“Hoje há mais nove casos recuperados a reportar e a região passa a contabilizar 552 casos recuperados de covid-19″, indica o comunicado, sublinhando que até à data foram registados dois óbitos associados ao novo coronavírus no arquipélago.

No total, a região assinala agora 172 casos ativos, dos quais 46 são importados e 126 são de transmissão local.

Em relação ao isolamento dos casos ativos, 27 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, 143 em alojamento próprio e duas encontram-se internadas, uma delas nos cuidados intensivos.

“Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 1.388 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo”, frisa a direção regional, reportando também que 6.247 viajantes estão a ser acompanhados através da aplicação MadeiraSafe.

Há 182 novas situações que se encontram hoje em estudo – duas provenientes da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 180 relacionadas com contactos com casos positivos no território regional.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 1 de julho, há a reportar um total cumulativo de 109.362 colheitas para teste realizadas até às 18:30 de hoje.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.422.951 mortos resultantes de mais de 60,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.209 pessoas dos 280.394 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.