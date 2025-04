Para o PAN/Açores, a criação de salas de consumo assistido de drogas “é um importante mecanismo na estratégia de combate ao consumo de droga”.

O partido quer que as salas sejam criadas, preferencialmente, nos concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande, uma vez que estes são os concelhos “com maior prevalência de consumo de substâncias estupefacientes, sobretudo das conhecidas como drogas sintéticas”.

Em nota de imprensa, o PAN escreve que “além do seu impacte positivo estar mundialmente comprovado na saúde pública, visto desincentivar o consumo em locais públicos, irá permitir trabalhar junto dos consumidores a procura por alternativas”.

O partido refere que estas salas são “um ambiente seguro para os utilizadores, desprovido de juízos de censura, em que os consumidores levam o seu próprio produto para consumo, onde consomem sob a supervisão de profissionais de saúde qualificados”.

“Este projeto não é apenas uma resposta ao desafio de saúde pública que o flagelo do consumo de drogas sintéticas representa atualmente, mas também um reflexo do compromisso do PAN/Açores em garantir uma abordagem mais humana e eficaz no consumo e tratamento da dependência química”, sublinha o PAN/Açores.