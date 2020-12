"No dia 16 de dezembro, faleceu no Hospital [Central do Funchal] Dr. Nélio Mendonça uma doente, de 87 anos, com covid-19", refere em comunicado, explicando que a mulher estava internada na unidade dedicada à doença desde o dia 03 de dezembro e tinha várias comorbilidades associadas.

A Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil apresenta à família "sentidas condolências".

Este é o sétimo óbito associado do novo coranavírus no arquipélago da Madeira.

A primeira morte ocorreu em 01 de novembro, tratando-se de uma mulher de 97 anos, tendo oito dias depois ocorrido o segundo óbito, um homem com 94 anos.

Em 10 de dezembro morreu uma mulher de 80 anos e a 12 de dezembro foi noticiada a morte de outros dois homens, com 85 e 89 anos, também internados na unidade hospitalar do Funchal.

No dia 14 de dezembro, faleceu um homem com 84 anos.

De acordo com os dados mais recentes, a Região Autónoma da Madeira assinala 315 infeções ativas, num total de 1.088 casos confirmados desde 16 de março.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.636.687 mortos resultantes de mais de 73,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.815 pessoas dos 358.296 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.