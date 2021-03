“Há a reportar 23 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 7.901 casos confirmados de covid-19”, lê-se no boletim epidemiológico divulgado pela autoridade regional de saúde.

Na nota, a DRS refere que, dos novos casos, três são importados (um da região de Lisboa e Vale do Tejo, um da Polónia e outro da Venezuela), sendo os restantes de transmissão local, “na sua maioria já associados a contactos positivos”.

Aquela autoridade de saúde indica ainda que estão hoje notificados no arquipélago 659 casos ativos, “dos quais 17 são casos importados e 642 são de transmissão local”.

Os casos ativos estão em isolamento, havendo 27 pessoas internadas no hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, com 21 doentes em Unidades Polivalentes e seis nos Cuidados Intensivos.

Outras 12 estão numa unidade hoteleira dedicada e as restantes permanecem em alojamento próprio.

A autoridade regional está a avaliar 209 situações, algumas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto ou contactos com casos positivos.

Na informação, a DRS indica que estão 1.198 pessoas em vigilância ativa por contactos com casos positivos e 4.397 viajantes, através da aplicação MadeiraSafe.

Segundo a autoridade de saúde, há a registar hoje 58 doentes recuperados, totalizando até ao momento um total de 7.175 pessoas curadas.

A Madeira mantém os 67 óbitos associados à covid-19.

Hoje, a Direção-Geral de Saúde noticiou que foram registados na Madeira 57 novos casos [mais 34 que os reportados pela autoridade regional], contabilizando 8.162 infeções [superior em 261 infetados] e 64 mortes [menos três que as notificadas na região] devido à covid-19 desde março de 2020.

A DGS também divulgou que o Funchal é o único concelho português em risco extremo, com uma incidência cumulativa a 14 dias acima dos 960 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O boletim alerta, contudo, que os dados referentes à Região Autónoma da Madeira devem ser interpretados atendendo ao atraso entre o diagnóstico e a notificação verificado no período em análise, entre 24 de fevereiro e 09 de março.

O risco extremo de infeção verifica-se quando um concelho tem uma incidência cumulativa a 14 dias acima dos 960 casos de infeção por 100 mil habitantes.

De acordo com a DGS, e atendendo a esta ressalva, o Funchal registou uma incidência cumulativa de 1.118 casos.

Em risco muito elevado, ou seja, com uma incidência de entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, estão os concelhos madeirenses de Câmara de Lobos (564), Santa Cruz (576), Ponta do Sol (640) e ainda o concelho alentejano de Serpa (517).

Na última análise Portugal tinha oito concelhos em risco muito elevado de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 e nenhum em risco extremo.

Suspensa a administração da vacina da AstraZeneca