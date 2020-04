A enfermeira indicou que, após cumprirem quarentena, seis pessoas repetiram os testes, “havendo a registar um doente que havia dado negativo na primeira análise e apresentado um resultado positivo no segundo, pelo que será reavaliado”.

“Os outros cinco voltaram a testaram positivo, incluindo três holandeses que vão repetir os testes”, acrescentou, argumentando que estas situações “vêm reforçar a evidência de que o vírus pode permanecer ativo durante mais de três semanas”.

Relativamente aos casos de vigilância ativa, que ascendem a 476 pessoas, dois são profissionais de saúde e três bombeiros da Ponta do Sol. Do total, 10 estão no hotel Praia Dourada (Porto Santo), três na Quinta do Lorde e 20 no D. Pedro (concelho de Machico), e 259 no Vila Galé (Santa Cruz).

Há ainda 325 pessoas em vigilância passiva.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 96 mil mortos e infetou quase 1,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 435 mortos, mais 29 do que na véspera (+6,4%), e 15.472 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.516 em relação a quarta-feira (+10,9%).