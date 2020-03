“Tratam-se de seis doentes do género masculino e dez doentes do género feminino, com idades que variam entre os 20 e os 79 anos sendo três pessoas na faixa etária dos 20 a 29 anos, um na faixa etária dos 50 a 59 anos, oito com idades entre 60 e 69 anos e quatro com idades entre os 70 e 79 anos”, revelou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência.

A responsável pelo IASAÚDE especificou que quatro casos são turistas de nacionalidade holandesa e 12 são doentes com residência na Madeira, salientando que “oito encontram-se no seu domicílio porque apresentavam sintomas ligeiros e os outros oito permanecem na unidade dedicada ao cuidado dos doentes com covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça”.

“Três destes doentes provavelmente terão alta ainda no dia de hoje para cumprir o seu isolamento nos seus domicílios “, revelou.

No que diz respeito à proveniência destes casos, Bruna Gouveia referiu que “quinze têm uma proveniência de fora da região: cinco da Holanda, três dos Emirados Árabes Unidos, uma do Reino Unido, uma de Espanha e cinco pessoas de Portugal, da região de Lisboa e Vale do Tejo”.

Apenas um caso foi de transmissão local.

“Temos aqui a reportar hoje um caso de transmissão local que se trata de um contacto próximo de uma doente diagnosticada que tem uma ligação a Espanha”, disse.

Bruna Gouveia clarificou, no entanto, que, em relação a este caso, “aquilo que o IASAÚDE identificou foi apenas um evento de transmissão local”.