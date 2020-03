"É preciso perceber que estamos numa situação muito grave, das mais graves que a Madeira passou e tudo o que acontecer vai depender de fatores que não controlamos e do comportamento cívico que temos", declarou Miguel Albuquerque numa conferência de imprensa para fazer o ponto da situação relacionado com a pandemia do Covid-19.

O governante madeirense sublinhou que esta é "uma situação de exceção" e que o "turismo está numa fase de recessão absoluta".

O responsável insular argumentou que este "surto exige por parte das autoridades decisões e implica comportamentos cívicos das pessoas e famílias essenciais para que os efeitos não sejam devastadores".

Anunciou que foi formado um grupo de trabalho com a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), que vão depois delinear "um conjunto de apoios para as empresas e famílias", porque esta pandemia do Covid-19 "vai ter um efeito devastador na economia" da região.

"Neste momento estamos perante uma ameaça mortal e temos que hierarquizar as coisas, salvaguardar a nossa vida e saúde e depois salvar a economia", sustentou, reforçando que o Governo Regional vai "fazer tudo para que as famílias e as empresas sejam apoiadas".