“Não existe nesta matéria mais do que o cumprimento estrito pelo Governo daquilo que resulta do decreto aprovado pela Assembleia da República e do diploma de execução que estabelecia relativamente às celebrações do 1º de Maio a obrigação de as mesmas se subordinarem às regras de saúde pública e que a sua concretização fosse articulada com as forças de segurança”, disse Eduardo Cabrita.

Na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o ministro sublinhou que “não há portugueses de primeira e de segunda” e que “os dirigentes das organizações sindicais gozam do mesmo direito de deslocação” do que deputados, titulares de cargos públicos, magistrados, polícias, agentes da proteção civil e profissionais de saúde.

“Nunca houve aqui qualquer manifestação, nem qualquer desfile”, precisou o ministro da Administração Interna em resposta ao deputado do PSD Carlos Peixoto, que acusou o Governo de ter medo da CGTP ao achar “que com esta simpatia vai conseguir a paz social dos próximos tempos”.