O portal destinado ao auto-agendamento entrou em funcionamento a 23 de abril, contemplando agora as pessoas acima dos 40 anos, depois de ter sido aberto para maiores de 43, 45, 50, 55, 60 e 65 anos.

As pessoas com mais de 40 anos já começaram a ser convocadas localmente (através dos centros de saúde) para serem inoculadas desde dia 6 de junho.

O autoagendamento deve ser feito no site do Ministério da Saúde, seguindo os passos indicados. Recorde-se que é preciso responder à mensagem para confirmar o agendamento.

créditos: Ministério da Saúde

A partir do próximo domingo, dia 20, prevê-se que o agendamento seja alargado aos maiores de 30 anos. Só em agosto é que começam a ser inoculadas as pessoas entre os 20 e os 30, segundo as datas adiantadas pelo coordenador da task-force, o vice-almirante Gouveia e Melo.