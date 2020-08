“Saiu, esta tarde, um voo humanitário (…) com destino a Madrid, com 12 nacionais. [São] pessoas com vulnerabilidades sociais ou sanitárias”, explicou o embaixador de Portugal na Venezuela, Carlos de Sousa Amaro.

Em declarações à agência Lusa, Carlos de Sousa Amaro explicou que, o voo, organizado pela União Europeia (UE) em conjunto com a Espanha e Portugal, transporta 173 passageiros de diversas nacionalidades de Estados-membros da UE.

O voo AEA818, operado pela Air Europa, partiu hoje do Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (norte de Caracas) às 13:09 locais (18:09 em Lisboa), com chegada prevista a Madrid, Espanha, pelas 02:57 (01:57 em Lisboa) de sexta-feira.

Sobre os portugueses, o embaixador precisou que vão ser “esperados à chegada, em Madrid, e levados para o Porto, Lisboa e para o Funchal”, estando “assegurada a receção deles, quer por familiares, quer por instituições em Portugal”.