A região de saúde do Norte foi a que registou mais novos casos confirmados (+213), mas foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se registou o maior aumento no número de óbitos (+10).

Esta terça-feira as autoridades de saúde dão ainda nota de que duas pessoas abandonaram as unidades de cuidados intensivos, estando agora 104 pessoas aí internadas. Os internamentos chegam agora aos 732, mais 31 do que ontem.

258 pessoas foram ainda dadas como recuperadas nas últimas 24 horas.

Estes dados fazem parte do boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e dizem respeito aos números contabilizados até às 0h passadas.

O boletim refere ainda que as autoridades de saúde têm em vigilância 46.437 contactos, mais 165 em relação a segunda-feira, e que 258 doentes foram dados como recuperados.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram da doença 50.712 pessoas.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 131 novos casos de infeção, contabilizando a região 40.731 casos e 806 mortes.

A região Norte regista hoje mais 231 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, totalizando 29.113 e 899 mortos desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 35 casos, contabilizando 6.503 casos e 268 mortos.

No Alentejo foram registados mais 15 casos de infeção, totalizando 1.587 e 25 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais nove casos, somando 1.841 situações de infeção e mantém os 19 mortos.

Na Região Autónoma dos Açores foi registado mais um caso nas últimas 24 horas, somando 286 infeções e 15 mortos desde o início da epidemia.

Na Madeira, foram registados mais cinco casos, contabilizando 251 infeções, sem registo de óbitos até hoje.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções. A faixa etária entre os 40 e os 49 é a que regista o valor mais elevado.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 36.429 homens e 43.883 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1.018 eram homens 1.014 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos e mais de 35,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.