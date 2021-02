O boletim revela também que estão internadas 6.869 pessoas, mais 175 do que no domingo, das quais 865 em unidades de cuidados intensivos, mais 7 do que no dia anterior, valor que representa um novo máximo da fase pandémica.

Desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou 12.757 mortes associadas à covid-19.

Nas últimas 24 horas foram registados 5.805 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, num total de 726.321 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, e mais 7.973 recuperados, totalizando 534.384 desde o início da pandemia em Portugal.

O boletim refere ainda que estão hoje ativos 179 180 casos, menos 2.443 do que no domingo.

Das 275 mortes registadas nas últimas 24 horas, mais de metade verificaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 149 óbitos nas últimas 24 horas.

O boletim ao detalhe

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 3.370 novas infeções, contabilizando-se até agora 265.407 casos e 4.984 mortes.

A região Norte registou 1.180 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 307.412 casos de infeção e 4.546 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 559 casos, acumulando-se 103.094 infeções e 2.252 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 409 casos, totalizando 25.322 infeções e 688 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 205 novos casos, somando 17.443 infeções e 219 mortos.

A Madeira registou 56 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 4.111 infeções e 43 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 26 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.532 infeções e 25 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 327.963 homens e 398.131 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 227 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 6.645 eram homens e 6.112 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de 12.757 mortes, 8.593 eram pessoas com mais de 80 anos, 2.609 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.077 tinham entre os 60 e os 69 anos.