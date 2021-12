Ascendem agora a 1.467.352 as pessoas que já receberam esta "vacinação de reforço", ainda segundo o boletim diário da vacinação divulgado pela DGS este sábado.

Em 24 horas, mais 4.002 pessoas concluíram a "vacinação primária", ou seja, levaram as primeiras duas doses (ou apenas uma, em alguns casos em que essa situação se aplica).

Receberam doses de reforço da vacina contra a covid-19, até agora, 523.959 idosos com 80 ou mais anos, 484.671 pessoas com idade entre os 70 e os 79 anos e outras 226.299 com 65 a 69 anos.

Em paralelo, nas mesmas 24 horas, foram vacinadas 34.337 pessoas contra a gripe, ascendendo agora a 2.049.440 o total de vacinados este ano.