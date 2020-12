Relativamente aos internamentos hospitalares, estão internadas 3.158 pessoas (mais 131 do que ontem). Nos cuidados intensivos estão 502 doentes (mais 19 do que ontem).

A DGS indica que das 57 mortes registadas nas últimas 24 horas, 28 ocorreram na região Norte, 17 na região de Lisboa e Vale do Tejo, seis na região Centro, cinco no Alentejo e uma no arquipélago da Madeira. Não há mortes a lamentar no arquipélago dos Açores nem na região do Algarve.

Há mais 2.370 doentes recuperados. No total, já recuperaram 299.603 pessoas.

O número de novos casos de infeção hoje registado é o mais baixo em dois meses — desde o final de outubro que tal não se verificava. Também se verifica uma descida no número de óbitos, sendo o de hoje o mais baixo desde 15 de novembro.

O boletim ao detalhe

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.191 mortes e 376.220 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 70.426, menos 328 do que no domingo.

As autoridades de saúde têm em vigilância 85.149 contactos, um número que sofreu uma grande subida, com mais 2.558 relativamente a domingo.

Segundo o boletim da DGS, a região Norte foi também a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (858).

Desde o início da pandemia a região Norte registou 194.058 casos de infeção e 2.926 mortes.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 711 novas infeções, contabilizando-se até agora 121.435 casos e 2.130 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 352 casos, acumulando um total de 41.243 infeções e 872 mortos.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 105 casos, totalizando 9.173 infeções e 169 mortos desde que começou a epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 34 novos casos, somando 6.623 infeções e 64 mortos.

A Madeira registou 16 novos casos. Desde março, esta região autónoma contabiliza 1.255 infeções e nove mortes.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 23 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.581 infeções e 21 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 168.949 homens e 207.134 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 137 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 3.223 eram homens e 2.968 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido das pessoas entre os 70 e os 79 anos.