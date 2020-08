Segundo as autoridades de saúde, o país totaliza agora 107.232 óbitos e 3.317.096 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, registada oficialmente no Brasil no final de fevereiro.

A taxa de letalidade da doença em território brasileiro desceu hoje para os 3,2%.

Em relação ao número de recuperados, 2.404.272 pacientes conseguiram superar a doença e 805.592 infetados continuam sob acompanhamento médico.

Geograficamente, o foco da pandemia está em São Paulo, estado mais rico e populoso do país, que concentra oficialmente 697.530 pessoas diagnosticadas com a doença e 26.780 mortos.

Seguem-se a Bahia, com 214.379 casos confirmados e 4.338 óbitos, o Ceará, que soma 197.381 infetados e 8.129 vítimas mortais, e o Rio de Janeiro, que tem hoje 190.614 cidadãos diagnosticados com o novo coronavírus e 14.526 mortes.

Treze das 27 unidades federativas do país já registaram mais de 100 mil casos confirmados de covid-19 nos seus territórios e 22 já ultrapassaram a barreira das mil vítimas mortais.

O Brasil, segundo país mais afetado pela pandemia no mundo, conta agora com uma incidência de 51 óbitos e 1.578,5 casos da doença por cada 100 mil habitantes.