Resumo do boletim epidemiológico (últimas 24 horas):

Novos casos de infeção: 353

Óbitos: 5

Recuperados: 794.205 (+1.194 do que nesta segunda-feira)

Internados: 346 (- 19 do que ontem)

Internados em UCI: 86 ( - 5)

Número de casos ativos: 23.816 (- 130)

Como está Portugal no Semáforo do desconfinamento?

A nível nacional, Portugal está com uma incidência a 14 dias de 70,4 casos por 100 mil habitantes e um índice de transmissibilidade R(t) de 0,99. Ou seja, recuou ligeiramente do amarelo da matriz.

No continente, a incidência está nos 67,3 casos de infeção e o índice de transmissibilidade R(t) é de 1,00.

O que isso significa? Desde que o país se mantenha a baixo dos 120 casos por 100 mil habitantes e com o R(t) abaixo de 1 (no verde) o plano de desconfinamento pode seguir como previsto. Com uma incidência a 14 dias superior a este patamar (com os indicadores nas zonas laranja ou vermelha) o plano de desconfinamento será revisto.

* Dados atualizados a 26/04/2021 (a matriz de risco é atualizada todas as segundas, quartas e sextas pela DGS)

A quantas anda o plano de vacinação?

Já foram administradas mais de 2,9 milhões de vacinas, sendo que este número divide-se da seguinte forma:

- 2.166.003 pessoas receberam apenas a primeira dose da vacina

- 796.1791 pessoas receberam as duas doses da vacina, ou seja, estão imunizadas.

* Dados atualizados a 26/04/2021

Fique a saber em que fase do plano de vacinação está integrado aqui.

Quais os concelhos com números mais preocupantes (com mais de 240 casos por 100 mil habitantes)?

Vila Franca do Campo: 1357

Odemira: 991

Nordeste: 576

Resende: 572

Machico: 546

Aljezur: 501

Cabeceiras de Basto: 326

Lagoa [Açores]: 319

Ribeira Grande: 317

Portimão: 306

Porto Moniz: 299

Penela: 278

Cinfães: 247

* Dados atualizados a 23/04/2021