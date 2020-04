Segundo a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), os cinco hospitais privados, ativados para apoiar o SNS na semana passada, têm um total de 330 camas para doentes com Covid-19, incluindo cerca de 80 camas de cuidados intensivos.

Em comunicado, a APHP refere que, até ao final do dia de quarta-feira, estavam internados nos hospitais privados 106 doentes infetados com o novo coronavírus.

Houve ainda mais de 200 diagnósticos positivos que, entretanto, tiveram alta, estando os doentes a ser acompanhados no domicílio.

“Há também a registar nestes dias que, em diversas regiões do país, os hospitais privados têm dado o apoio solicitado como hospitais de segunda linha, nomeadamente no internamento de doentes que estavam nos hospitais públicos ou no acolhimento de residentes de lares”, explica Óscar Gaspar, presidente da APHP, citado no comunicado.