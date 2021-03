Segundo o quarto relatório do processo de vacinação em Portugal continental divulgado pela DGS, 293.245 pessoas - 3% da população - tinham recebido as duas doses desde o início da vacinação em 27 de dezembro, 26.059 das quais na última semana.

O mesmo relatório avança ainda que 739.662 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose, mais 133.974 do que na semana anterior, o que representa 8% da população.

Segundo a DGS, 47% dos idosos com 80 ou mais anos já receberam a primeira dose (310.409 pessoas), enquanto 10% deste escalão etário já tem a vacinação completa (68.562).

O segundo grupo etário mais vacinado é o das pessoas entre os 50 e 64 anos, com 180.932 primeiras doses já administradas e 70.000 pessoas já com as duas tomas da vacina recebidas.

Até domingo, Portugal tinha recebido um total de 1.186.389 vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, tendo sido distribuídas pelos pontos de vacinação do país 1.078.103 doses.

Por regiões, o Norte lidera no número de vacinas administradas, com um total de 341.873 pessoas já vacinadas, 53.493 das quais na última semana, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, onde 333.654 pessoas já receberam a vacina, das quais 54.935 nos últimos dias, período que corresponde à nona semana da vacinação no país.

Na região Centro já foram administradas 239.360 vacinas, mais 33.553 do que na semana anterior, e no Alentejo 78.112 pessoas já foram vacinadas, com perto de 13.000 a receberem a primeira dose nos últimos dias.

Na região do Algarve já foram administradas 38.419 vacinas contra a covid-19, 4.975 na última semana