De acordo com os dados da AFP, que se reportam às 11:00 de hoje, há apelo menos 9.759.200 pessoas consideradas curadas.

O balanço indica ainda que, na quarta-feira, foram registadas 6.687 mortes e 285.318 novos casos no mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus últimos balanços foram o Brasil, com 1.595 óbitos, os Estados Unidos (1.267) e a Índia (775).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em mortes como em casos, com 150.716 óbitos em 4.427.493 casos registados, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 1.389.425 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais atingidos são o Brasil, com 90.134 mortes em 2.552.265 casos, o Reino Unido, com 45.961 mortes (301.455 casos), o México, com 45.361 mortes (408.449 casos), e a Itália, com 35.129 mortes (246.776 casos).