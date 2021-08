Segundo o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, ao último domingo, 7.059.701 pessoas já estavam vacinadas com a primeira dose (69%) e 5.851.054 já tinham a vacinação completa (57%).

A quase totalidade das pessoas do grupo entre os 65 e os 79 anos (99%, correspondente a 1.642.755 pessoas) também já tem pelo menos uma dose tomada, percentagem que baixa ligeiramente para os 96% (1.562.420) no que se refere às duas doses.

Na faixa entre 50 e 64 anos, estão agora 92% (2.047.847) das pessoas deste grupo já com a vacinação iniciada e 86% (1.873.296) com o seu processo vacinal completo.

No que diz respeito ao grupo etário entre os 25 e os 49 anos, 76% (2.523.805) das pessoas que já iniciaram a vacinação, enquanto 50% (1.666.674) já terminaram a vacinação, indica ainda a DGS.

Entre os 18 e os 24 anos, 157.703 (20%) já estão vacinadas com a primeira dose e 90.620 (12%) têm a vacinação completa.

Quanto à cobertura vacinal da população, o Centro é a região com maior percentagem de pessoas com a vacinação completa (70%), seguindo-se o Alentejo (69%), os Açores (57%), a Madeira (56%), o Norte (56%) e o Algarve (68%) e Lisboa e Vale do Tejo (55%).

Em Portugal, a campanha de vacinação contra a covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020, sendo administradas atualmente as vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca).