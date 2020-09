O estudo que pretende auscultar as opiniões e captar as perceções da população portuguesa sobre a pandemia de covid-19 com enfoque no seu impacto no acesso a cuidados de saúde foi divulgado hoje na apresentação do Movimento Saúde em Dia, uma iniciativa da Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares.

Os dados preliminares foram apresentados por Francisca Azevedo, diretora executiva da GFK Metris, e apontam que 94% dos portugueses dizem “que usam sempre a máscara assim que saem de casa”.

“Efetivamente os portugueses de uma forma genérica até estão a cumprir com as normas e com as diretrizes que são passadas e que vão ser reforçadas” também com a campanha hoje apresentada “Saúde em dia - não mascare a saúde”, disse Francisca Azevedo.

O estudo pretendeu apurar a "importância percecionada do tema pandemia covid-19, bem como o nível de informação que têm sobre a mesma" e os comportamentos adotados no dia-a-dia (lavar as mãos com frequência, uso da máscara, manter a distância de segurança, evitar locais com muita gente, isolamento social).

A investigação visou ainda avaliar o impacto da pandemia (diminuição dos rendimentos, risco para a saúde, limitação ao acesso a cuidados de saúde) e a "segurança/insegurança no acesso a cuidados de saúde" e os seus motivos: "sinto confiança para receber cuidados de saúde num hospital público", "no meu Centro de Saúde/ Unidade de Saúde Familiar", para "me deslocar a uma farmácia para comprar medicamentos".