Segundo o relatório diário da DGS, nos dois primeiros dias de vacinação das crianças com menos de 12 anos – sábado e domingo – foram administradas 95.272 doses da versão pediátrica da vacina da Pfizer contra o coronavírus SARS-CoV-2.

Para o primeiro fim de semana dedicado a esta faixa etária estavam inscritas, através do portal do autogendamento, cerca de 77 mil crianças, mas os centros de vacinação, que ficaram reservados apenas para esta operação, administraram também as primeiras doses a menores sem marcação.

Os dados de hoje da DGS indicam ainda que 8.651.327 pessoas têm a vacinação primária completa contra a covid-19, 2.325.024 já receberam a dose de reforço e 2.309.140 foram vacinadas contra a gripe.