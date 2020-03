Um dos casos registados foi na ilha de São Miguel, a mais populosa dos Açores, tratando-se de uma mulher, de 37 anos, que efetou uma deslocação recente ao exterior da região.

O outro caso, registado na Terceira, a segunda mais populosa, é também de uma mulher, de 35 anos, que não tem relação com os casos detetados anteriormente naquela ilha.

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores refere que “ambas apresentam situação clínica estável e estão, de momento, no domicílio”, estando a ser acompanhados pela Delegação de Saúde Concelhia, através de procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos.

Os casos foram diagnosticados na Unidade de Genética e Patologia Molecular do Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, e no Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular, do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

Já foram detetados na região 27 casos positivos de infeção pelo covid-19: sete na ilha Terceira; três no Faial; sete em São Jorge; sete em São Miguel e três no Pico.