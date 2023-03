Numa nota no sítio oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa recordou “três anos do início da pandemia Covid-19 em Portugal”, assinalando assim o dia em que surgiu o primeiro caso no país.

“O Presidente da República recorda a data, deixando uma palavra de conforto a todos os afetados por esta pandemia, e reforça o apreço ao trabalho desenvolvido por todos em prol da saúde, prestadores de cuidados, cientistas e demais envolvidos”, enfatiza.

Apesar de as circunstâncias serem, “felizmente, completamente distintas”, Marcelo Rebelo de Sousa exortou “a que não se deixem de tirar ilações sobre as alterações a fazer no futuro”.

Precisamente há um ano, quando se assinalaram dois anos da primeira infeção com o SARS-CoV-2 registada em Portugal, o Presidente da República condecorou então o Serviço Nacional de Saúde (SNS) com a mais elevada Ordem Honorífica nacional pela demonstração de “abnegação e heroísmo”, em particular, durante a “missão cimeira” que foi o combate à pandemia.

A então ainda ministra da Saúde, Marta Temido, recebeu as insígnias em representação do SNS.

O SNS foi condecorado como Membro Honorário da antiga Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito.