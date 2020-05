O conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) refuta as críticas feitas pelo Sindicado dos Médicos da Zona Centro (SMZC) e garante que aqueles profissionais têm formação não só em Suporte Avançado de Vida, como em Transporte de Doentes Crítico.

Segunda-feira, o Sindicato dos Médicos da Zona Centro emitiu um comunicado dizendo haver “médicos sem formação em Suporte Avançado de Vida” a receber doentes emergentes no Hospital de Aveiro.

Aquele sindicato acusou a administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) de recorrer a “médicos tarefeiros (contratados a recibo verde) para cumprir as escalas de Urgência Covid, recebendo doentes emergentes, sendo que a sua maioria não tem formação em Suporte Avançado de Vida (SAV)”.

“Este conjunto de médicos “tarefeiros”, muitos deles especialistas, trabalha há muitos anos nos Serviços de Urgência do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, são excelentes profissionais, colaborantes, com vocação nata para a emergência e para a urgência e que, pelo histórico da relação com o CHBV, merecem toda a confiança por parte do conselho de administração, que refuta a forma como são retratados no comunicado do SMZC”, reage a administração hospitalar em nota enviada à Lusa.