A reunião com o delegado de saúde regional da Autoridade de Saúde da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Mário Durval, estava marcada para as 15:00 de hoje.

“O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, deu indicação de manter ‘em trabalho regular’ profissionais assintomáticos. Decisão que, à luz das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), nos coloca as maiores dúvidas”, escreve a Fnam no comunicado.

“Os médicos do Hospital de Santa Maria fazem-nos chegar a preocupação, fundamentada, que este se possa tornar o maior problema de saúde pública do país. Falamos do maior hospital do país e de doentes infetados, que estiveram dias no corredor, contactando com dezenas de profissionais de saúde. É obrigação deontológica dos médicos salvaguardar estes doentes”, acrescentam.

A Fnam pediu ainda uma reunião com a diretora da DGS para discutir o papel que pode desempenhar no combate ao surto de Covid- 19.