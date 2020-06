Em declarações à agência Lusa, a presidente da UACS, Lurdes Fonseca, referiu que tem de haver algum cuidado face aos pequenos estabelecimentos comerciais, que acabam por ficar “quase sem capacidade para poderem operar”.

“Pelo facto de a restauração estar aberta até às 23:00, não faz muito sentido a serem penalizados os outros mais pequenos, porque não acreditamos que haja - felizmente, para o comércio e para os serviços - ajuntamentos nas lojas”, salientou Lurdes Fonseca, indicando que devia haver “uma medida conjunta e um horário conjunto”.

A presidente da UACS comentava o diploma que entrou hoje em vigor sobre o encerramento de “todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos comerciais”, às 20:00, na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

A exceção são os restaurantes “exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no próprio estabelecimento” e também os restaurantes com serviço de ‘take away’ ou entrega no domicílio, “os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa atividade”.