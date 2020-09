De acordo com o Metro, os dois novos postos, nas estações de Entre Campos (Linha Amarela) e de São Sebastião (Linha Vermelha), juntam-se aos postos já existentes nas estações de Campo Grande (linhas Verde e Amarela) e Marquês de Pombal (Linha Azul).

Os postos onde se pode obter o cartão Lisboa Viva de forma urgente funcionam nos dias úteis, das 07:45 às 19:45.

“Atendendo ao contexto da pandemia, a adoção desta medida de reforço torna-se ainda mais premente enquadrando-se, igualmente, nas medidas de prevenção adotadas pelo Metro com o objetivo de minimizar o risco de contágio da covid-19”, salientou a empresa.

O Metropolitano de Lisboa destacou ainda que tem adotado, desde março, um conjunto de medidas de combate à covid-19, no âmbito de um Plano de Contingência, e que continuará “a monitorizar e a acompanhar ativamente o evoluir da situação, adotando as medidas que, a cada momento, se vierem a considerar necessárias para garantir as melhores condições de saúde e de segurança aos seus colaboradores e clientes”.

Portugal contabiliza pelo menos 1.867 mortos associados à covid-19 em 63.983 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).