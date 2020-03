Num comunicado hoje divulgado, o Metropolitano de Lisboa refere que as medidas resultam da declaração de estado de emergência e do despacho de 22 de março do gabinete do ministro do Ambiente e Ação Climática, procurando “contribuir para a redução da propagação da Covid-19”.

“O Metropolitano de Lisboa implementará, a partir de hoje, dia 23 de março, alguns ajustamentos adicionais no seu nível de oferta e no funcionamento de alguns serviços, tendo em conta a redução que se tem verificado na procura na sua rede”, pode ler-se na nota.

De acordo com a empresa, o metro vai manter a oferta adequada às medidas de segurança e à distância entre clientes, “continuando a assegurar o transporte de todos os que se encontram a trabalhar e que necessitam de se deslocar em transportes públicos”.

De entre os ajustamentos adicionais encontra-se o encerramento dos átrios secundários das estações da linha Azul: Jardim Zoológico/Átrio Norte, Praça Espanha/Átrio Norte, S. Sebastião I/Átrio Sul, Marquês de Pombal I/Átrio Sul, Avenida/Átrio Sul, Restauradores/Átrio Norte.