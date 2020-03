“A nível de proteção aos clientes, está previsto o reforço da limpeza e desinfeção das áreas físicas de maior contacto manual e mobiliários das estações”, disse o Metropolitano numa resposta enviada à agência Lusa.

O Metro revelou estar a trabalhar de forma “coordenada e próxima com as autoridades nacionais sobre as medidas preventivas” em relação ao novo surto, em particular com a Direção-Geral de Saúde (DGS).

Numa primeira fase, o Metropolitano de Lisboa explica que difundiu a informação a trabalhadores e clientes, através da divulgação e afixação dos cartazes da DGS.

A nível interno, a empresa disse que irá distribuir “máscaras e materiais e outros equipamentos adicionais de proteção pessoal”, pelos colaboradores que contactam diretamente com os clientes, se e quando a DGS assim o recomendar.