O México registou na sexta-feira mais 411 mortos e 5.263 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, disseram as autoridades de saúde do país.

De acordo com o Ministério da Saúde mexicano, o país contou 83.507 óbitos e 809.751 casos de covid-19 desde o início da pandemia. Pelo menos 588.085 doentes recuperaram da doença. O diretor de Epidemiologia mexicano, José Luís Alomía, indicou que, desde o início da pandemia, 2.068.647 doentes foram já estudados como possíveis casos de covid-19, 97% dos quais através de testes laboratoriais. A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com o Instituto de Estatística e Geografia mexicano. O México é o quarto país do mundo em número de mortes por covid-19, atrás dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia, e é o sétimo em número de casos. A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e três mil mortos e mais de 36,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.