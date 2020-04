“Esses ventiladores vão fazer uma diferença significativa”, disse Cuomo, que anunciou que o estado americano de Óregon, na costa do Pacífico, enviou também para Nova Iorque 140 ventiladores pulmonares, correspondendo a um apelo nacional feito pelo governador.

Andrew Cuomo agradeceu ao governo chinês as facilidades concedidas na importação dos ventiladores pulmonares, essenciais para acudir aos doentes em falência respiratória aguda.

A cidade de Nova Iorque é o epicentro da propagação do novo coronavírus nos Estados Unidos, com 113.700 casos confirmados. No território do estado com o mesmo nome morreram mais de 3.500 pessoas vítimas de contaminação e há 15 mil doentes internados com o novo coronavírus, 4.100 dos quais nos cuidados intensivos.

Andrew Cuomo ordenou, entretanto, que todas as cidades do estado cedam a Nova Iorque vinte por cento do material médico existente, nomeadamente ventiladores, mas o impacto dessa medida ainda não se fez sentir.