O JNE sublinha, no entanto, que estas alterações não dispensam a entrega presencial do boletim de inscrição assinado pelos encarregados de educação, que poderá ser feita quando forem retomadas as atividades letivas.

À semelhança das inscrições nos exames nacionais, também o requerimento para aplicação de adaptações na avaliação externa (como provas em ‘braille’ ou em formato digital) poderá ser preenchido e submetido remotamente, devendo o documento original ser igualmente entregue assim que retomadas as aulas.

As atividades letivas presenciais de todos os estabelecimentos de ensino, desde creches a politécnicos, estão suspensas desde segunda-feira, para conter a pandemia em Portugal.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.