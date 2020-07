Pedro Nuno Santos referiu-se ainda à proposta do BE para haver um desdobramento da Linha de Sintra através de uma complementaridade do transporte rodoviário, admitindo que embora o Governo não a rejeite, não tem “muitas expectativas” nessa solução.

“É fácil perceber porquê: um comboio na linha de Sintra com a lotação máxima transporta duas mil pessoas e liga todas as estações em 40 minutos; um autocarro leva 50 pessoas e demoraria o dobro ou o triplo a fazer o mesmo trajeto. Isto significa que, se quiséssemos acrescentar à nossa oferta o equivalente a um comboio, teríamos de injetar 40 autocarros a hora de ponta. E como não pode ser na linha férrea, tinha de ser no IC 19”, disse.

Ainda sobre o problemas da falta de oferta de comboios urbanos, o ministro das Infraestruturas e Habitação referiu que está a ser estudada a possibilidade de, nos próximos meses, “injetar, pelo menos, mais um comboio por hora na linha de Sintra”, salientando que, “face aos constrangimentos da capacidade da linha, esta é a melhoria possível”.

No longo prazo, acrescentou, além do aumento do número de comboios, só a quadriplicação da ligação entre o Areeiro e a Gare do Oriente permitirá ultrapassar as limitações que hoje impedem um reforço de oferta na linha de Sintra.

“Nós não ignoramos que a tendência da procura daqui para a frente será para aumentar. O que temos de garantir, isso sim, é que as melhores práticas de segurança e de defesa da saúde pública continuam a ser seguidas”, afirmou, considerando que seria positivo que o país pudesse caminhar para um desencontro nos horários de entrada no trabalho, porque isso diminuiria a pressão concentrada da procura.

Enquanto esse desencontro de horários não for possível, responsáveis políticos, empresas e população terão de procurar “a cada momento o melhor equilíbrio entre a necessidade de usar os transportes públicos para viver e trabalhar e o direito a fazê-lo em segurança e tranquilidade”, ou seja, nesta fase utilizando-o para as tarefas essenciais, como trabalhar.

No seu discurso inicial no debate, o ministro fez ainda uma referência ao setor da Habitação, reconhecendo que algumas das medidas que o Governo tomou nos últimos meses tiveram um impacto limitado, como os apoios financeiros do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para o pagamento das rendas.

“Não só foram apenas dois mil os pedidos recebidos, mas apenas cerca de 500 os processos que já foram autorizados. A demora da resposta é grande e não é compatível com o grau de urgência das famílias”, disse, recordando que, perante a falta de recursos humanos, se procurará agora “que todas as candidaturas sejam aprovadas, no prazo de uma semana, mediante declaração de honra, e analisadas nos 60 dias seguintes”.

“Perante a falta de recursos humanos e do tempo que demora a contratar, esta é a solução menos má perante urgência das famílias”, notou.