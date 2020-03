A medida surge após queixas das populações raianas às autoridades: devido ao encerramento dos pontos de fronteira instalados neste território do nordeste transmontano, os vizinhos espanhóis continuavam a deslocar-se para esta região, através destes caminhos rurais que estão em território transfronteiriço.

"Estamos a cortar caminhos e estradões [com recurso a uma retroescavadora], que ligam Portugal e Espanha através da chamada raia seca. Havia pessoas a atravessar de Espanha para Portugal, com recurso a veículos todo o terreno, numa altura crítica", disse à agência Lusa um representante do município de Miranda do Douro, Aquilino Gingo, que se encontrava no local.

Fonte da GNR também confirmou à Lusa que foram registadas queixas da população em relação a estas práticas.

A Lusa acompanhou ao longo da manhã de hoje as operações que envolveram militares da GNR, funcionários e maquinaria municipal.