Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

Com ruas pouco movimentadas e negócios castigados pelas medidas implementadas para tentar travar a pandemia de covid-19, moradores e comerciantes de Paços de Ferreira, no distrito do Porto, recusam mais medidas ou um confinamento como o de março.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA