Portugal voltou a registar um novo máximo de mortes nas últimas 24 horas devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Em relação a segunda-feira, morreram mais 291 pessoas.

O maior número de óbitos foi registado na região de Lisboa e Vale do Tejo (+145). Segue-se o Norte (+68), o Centro (+55), o Alentejo (+15), Algarve (+6). Na região autónoma dos Açores registou-se uma morte por covid-19, assim como na região autónoma da Madeira.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 11.012 mortes associadas à covid-19 e 653.878 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 167.381 casos, menos 3.254 do que na segunda-feira.

O boletim da Direção-Geral da Saúde revela ainda que há 10.765 novos casos de infeção a registar. A maioria concentra-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (+5.785), seguindo-se o Norte (+2.893), o Centro (+1.407), o Alentejo (+339) e, finalmente, o Algarve (+203).

Nos Açores foram detetados 24 novos casos e na Madeira 114.

No que diz respeito aos dados de internamento, existem esta terça-feira 6.472 pessoas internadas em enfermaria (+52) e 765 nos cuidados intensivos (-2).

Nas últimas 24 horas 13.728 pessoas foram dadas com recuperadas.

As autoridades de saúde têm em vigilância 215.770 contactos, mais 3.059 relativamente ao dia anterior.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 295.042 homens e 358.636 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 200 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 5.741 eram homens e 5.271 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de 11.012 mortes, 7.409 eram pessoas com mais de 80 anos, 2.259 com idades entre os 70 e os 79 anos e 929 tinham entre os 60 e os 69 anos.

Estes números foram apurados até à meia noite, reportando-se a esta segunda-feira. Os dados fazem parte do boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).