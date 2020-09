Numa nota de imprensa, a Câmara informa que, na segunda-feira, serão retomados os testes serológicos abertos à população, com prioridade nos primeiros dias para os docentes e funcionários das escolas da Batalha, antecipando a abertura do ano letivo, previsto para o dia 17.

A realização dos exames serológicos ao SARS-CoV-2 é gratuita, nos mesmos termos do programa municipal de testes iniciado em junho e generalizado a toda a população, incluindo as empresas de setores considerados prioritários, refere uma nota de imprensa.

A ação será desenvolvida "em forte colaboração com a autoridade de saúde local e com a direção do agrupamento de escolas, que são parceiros fundamentais, promovendo a confiança no regresso às aulas", esclarece o presidente da Câmara Municipal, Paulo Batista Santos.

O Município da Batalha adianta que estas medidas complementam as que constam dos respetivos planos de funcionamento e de contingência das escolas.

O presidente da Câmara, citado pelo comunicado, considera que estas medidas “são um contributo para a tranquilidade no arranque e funcionamento do ano letivo 2020/21, mas também um contributo para o cumprimento da normas da DGS, e meio mais apropriado para se garantir um combate eficaz ao covid-19”.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 889.498 mortos e infetou mais de 27,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.843 pessoas das 60.507 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.